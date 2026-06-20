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Serie A

Neues Interesse für Vlahovic

von Simon Martis - Quelle: Gazetta dello Sport
Dusan Vlahovic von Juventus Turin @Maxppp

Bei Dusan Vlahovic könnte es doch noch zu einer Verlängerung bei Juventus Turin kommen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben die Bianconeri dem serbischen Stürmer einen Einjahresvertrag angeboten. Dieser soll dem 25-Jährigen ein Gesamtvolumen von bis zu acht Millionen Euro inklusive Boni einbringen können.

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Parallel zeichnen sich für Vlahovic offenbar weitere Optionen ab. Dem Bericht zufolge zählt unter anderem Besiktas zu den Interessenten. Dort würde der Angreifer auf Trainer Vincenzo Italiano (48) treffen, mit dem er bereits während seiner Zeit bei der AC Florenz erfolgreich zusammenarbeitete. Auch Stadtrivale Galatasaray soll die Situation des Linksfußes beobachten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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