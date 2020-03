Spielabsage: Roma darf nicht in Sevilla landen

Das für den morgigen Donnerstag geplante Europa League-Spiel zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom fällt aus. Wie die Roma mitteilt, wird man nicht anreisen können, da Spanien die Landung des Flugzeugs aus Italien nicht zulässt.

Hintergrund ist die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus‘ in Europa und insbesondere in Italien. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte am Montag das gesamte Land zur Sperrzone erklärt.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC