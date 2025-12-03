Bestätigt: Barça tütet Verlängerung ein

Der FC Barcelona kann auch in Zukunft auf Eric García zählen. Sportdirektor Deco bestätigte in einem Interview mit ‚Cadena SER‘: „Er wird seinen Vertrag verlängern. Es fehlen nur noch Details. Wir haben alles besprochen.“

Das aktuelle Arbeitspapier des Eigengewächses läuft am Saisonende aus. Entsprechend war Eile geboten. García ist für Hansi Flick eine echte Allzweckwaffe in der Defensive. In der laufenden Saison setzte der Barça-Trainer den 24-Jährigen in 17 von 20 Pflichtspielen von Beginn an ein. Mal als Rechts- oder Innenverteidiger, mal als Sechser.