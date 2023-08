Einigung: United will Torwart-Tausch vornehmen

Manchester United und Fenerbahce haben offenbar Einigung über den Transfer von Schlussmann Altay Bayindir erzielt. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, treffen sich die beiden Parteien bei fünf Millionen Euro Ablöse. Die gestern gestarteten medizinischen Untersuchungen laufen derweil noch.

Ohnehin hängt ein möglicher Transfer an einer weiteren wichtigen Personalie, die sich noch in Klärung befindet. Zunächst müssen die Red Devils Dean Henderson (26) von der Gehaltsliste streichen. Potenzielle Abnehmer sind Crystal Palace und Nottingham Forest. Sollte Henderson gehen, dürfte Bayindir die neue Nummer zwei im Old Trafford hinter André Onana (27) werden.