Bulut-Verlängerung: Knackpunkt Ausstiegsklausel

Die Unterschrift zur Vertragsverlängerung von Rechtsverteidiger-Talent Taylan Bulut bei Schalke 04 verzögert sich weiter. Laut der ‚Sport Bild‘ ist die Höhe der Ausstiegsklausel für den 19-Jährigen das letzte zu klärende Detail. Generell haben die Verantwortlichen bei Königsblau eingesehen, dass eine Verlängerung ohne diese Option unmöglich erscheint.

Buluts Vertrag in Gelsenkirchen läuft 2026 aus. Da man das Talent in Zukunft nicht unter Wert verkaufen möchte, zielt man auf Schalke darauf ab, die Ausstiegsklausel so hoch wie möglich anzusetzen. Der Verein strebt einen Passus jenseits der zehn Millionen Euro an, realistisch pendelt sich diese final bei etwa acht Millionen ein. Beide Parteien sind zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommt.