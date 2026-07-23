Adeyemi: „Flick ist der Hauptgrund“

Dass Karim Adeyemi (24) zum FC Barcelona gewechselt ist, kann vor allem auf die Beziehung zu Landsmann und Trainer Hansi Flick zurückgeführt werden. „Er ist der Hauptgrund. Er hat mir gesagt, was der Verein braucht, und ich bin hier, um es zu beweisen“, gab der schnelle Offensivakteur auf der heutigen Vorstellungspressekonferenz zu Protokoll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adeyemi weiter: „Wir hatten ein langes Gespräch. Er fragte mich, ob ich bereit sei, und ich sagte, dass ich alles geben würde. Für mich ist das ein großer Schritt. Es ist ein ganz anderer Verein als die anderen auf der Welt.“ Für 22 Millionen Euro Sockelablöse zuzüglich sieben Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen verlässt der Linksfuß Borussia Dortmund in Richtung Katalonien.