Der 1. FC Köln verleiht Youssoupha Niang in die zweite Liga. Bis zum Sommer 2027 läuft der 20-jährige Angreifer für den FC St. Pauli auf. Der schnelle Rechtsfuß kam in der vergangenen Spielzeit in zehn Spielen für Köln zum Einsatz, nun soll er im Unterhaus Spielpraxis sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann sagt über den Neuzugang: „Youssoupha ist ein physisch starker Spieler, der unsere Möglichkeiten in der Offensive nochmals deutlich erweitert, weil er sowohl im Sturmzentrum als auch auf dem Flügel agieren kann. Hinzu kommt, dass er eine große Bereitschaft zur Defensivarbeit mitbringt und dank seiner Größe auch ein Faktor bei Standards sein kann.“