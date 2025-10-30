Real-Stars sauer: Schwere Vorwürfe gegen Alonso

Dass das Tischtuch zwischen Vinicius Junior (25) und Xabi Alonso mindestens mal angeschnitten ist, wurde spätestens beim Clásico deutlich. Doch der Brasilianer ist nicht der Einzige, der sich bei Real Madrid erst an die Methoden des neuen Trainers gewöhnen muss.

Einem Bericht von ‚Globo Esporte‘ zufolge ist ein großer Teil der Mannschaft mit dem Verhalten von Alonso und seinem Trainerteam unzufrieden. Neben Vini soll es sich dabei unter anderem um Rodrygo (24), Federico Valverde (27), Endrick (19) und Antonio Rüdiger (32) handeln. Die distanzierte und unnahbare Art von Alonso soll dabei für Probleme sorgen. Vorgänger Carlo Ancelotti war in der Kabine sehr beliebt, Alonso habe dagegen einen schweren Stand.

Alonsos harte Hand irritiert

Selbiges berichtet auch ‚The Athletic‘. Das Portal bezieht sich auf Quellen aus dem direkten Umfeld des Vereins. Diese berichten von einem Gefühl der Frustration in der Umkleidekabine. Vor allem die älteren Spieler würden sich respektlos behandelt fühlen und seien unzufrieden.

Alonso hat schon bei Bayer Leverkusen auf Disziplin und harte Arbeit gesetzt, Ancelotti hatte seinen Topstars bei den Königlichen in den vergangenen Jahren eher an der langen Leine gelassen. Alonso legt viel Wert auf Pünktlichkeit, außerdem dürfen in die Kabine und zum Training nur noch auserwählte Personen kommen, da in der Vergangenheit viele Informationen – zum Beispiel die Aufstellung vor einem Spiel – frühzeitig an die Öffentlichkeit geraten waren.

Ein Drahtseilakt

Alonso habe innerhalb der erfolgsverwöhnten Mannschaft nur wenig Rückhalt. Der Erfolg gibt ihm aktuell recht, abgesehen vom Ausrutscher gegen Atlético Madrid (2:5) kann er auf eine makellose Bilanz blicken. Wohl auch deshalb lässt ihn die fehlende Harmonie mit Teilen der Mannschaft bislang kalt. Klar ist aber: Sollten die Ergebnisse nicht mehr passen, dürfte auch der Druck auf den 43-Jährigen schnell steigen.