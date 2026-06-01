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Ligue 1

Enrique vor der Unterschrift?

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
Luis Enrique feiert den Gewinn der Champions League @Maxppp

Die Erfolgsgeschichte von Luis Enrique und Paris St. Germain geht aller Voraussicht nach weiter. Wie Fabrizio Romano berichtet, planen beide Parteien, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Dementsprechend wird zeitnah mit einer Einigung in Sachen Vertragsverlängerung gerechnet.

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Enriques aktueller Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Unter seiner Leitung gewann PSG zweimal die Champions League, dreimal die französische Meisterschaft sowie den UEFA-Supercup und den FIFA-Interkontinentalpokal je einmal. Für seine beeindruckenden Leistungen soll der spanische Erfolgstrainer mit einer satten Gehaltserhöhung belohnt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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