Yildiz unterschreibt langfristig

Kenan Yildiz hat seinen Vertrag bei Juventus Turin vorzeitig verlängert. Wie die Bianconeri offiziell verkünden, unterschreibt der 20-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2030. Der bisherige Kontrakt lief zwar noch bis 2029, doch der Türke darf sich dem Vernehmen nach nun über eine deutliche Gehaltserhöhung freuen, die ihn in den Kreis der Topverdiener der Alten Dame aufsteigen lässt.

Der 26-fache Nationalspieler, der im Sommer 2022 ablösefrei aus der Jugend des FC Bayern nach Turin gewechselt war, hat sich mittlerweile als Leistungsträger etabliert. In der laufenden Saison kommt der Flügelspieler in 22 Ligaspielen bereits auf zwölf Torbeteiligungen (acht Tore, vier Vorlagen). Mit der Vertragsverlängerung lässt der gebürtige Regensburger die anhaltenden Gerüchte um ein Interesse aus der Premier League oder von Real Madrid vorerst verstummen.