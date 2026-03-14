Hrgota ablösefrei zu haben?

Branimir Hrgota (33) weiß noch nicht, wie es ab dem Sommer für ihn weitergeht. Angesprochen auf eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags sagte der Angreifer im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg der SpVgg Greuther Fürth gegen die SV Elversberg gegenüber ‚Sky‘: „Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Da gibt es andere Leute. Die müssen es entscheiden, was sie wollen und wen sie im Kader haben möchten.“

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Hrgota war 2019 ablösefrei von Eintracht Frankfurt zu den Kleeblättern gewechselt. Seitdem markierte der Schwede (drei Länderspiele) in 232 Pflichtspielen 69 Treffer sowie 39 Vorlagen für Fürth.