Drei wichtige Bayern-Deals so gut wie fix

Große Kaderbewegungen wird es im Winter beim FC Bayern nicht geben. Das hat Sportvorstand Max Eberl bereits öffentlich kundgetan. Einzig Rechtsverteidiger Sacha Boey (25) wird ein schneller Abschied nahegelegt. Doch selbst im Falle eines Verkaufs wird Ersatz wohl erst mit einem halben Jahr Verspätung geholt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Viel wichtiger sind für die Verantwortlichen aktuell die Verlängerungen einiger Leistungsträger. Gut für den FCB: Mit drei Profis ist man inzwischen sehr weit, die Vertragsunterschriften scheinen nur noch Formsache zu sein.

Konkret stehen Abwehrchef Dayot Upamecano (27), Rechtsverteidiger Konrad Laimer (28) und Offensivspieler Serge Gnabry (30) ganz dicht davor, neue Arbeitspapiere an der Säbener Straße zu unterzeichnen. Schon im Januar ist die ein oder andere Fixmeldung zu erwarten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kompany ausschlaggebend?

Während Gnabry zu geringeren Bezügen verlängert, darf sich Upamecano auf einen ordentlichen Gehaltssprung freuen. Auch Laimer wird angesichts seiner herausragenden Leistungen – FT kürte ihn zum zweitbesten Außenverteidiger der Bundesliga-Hinrunde – wohl mit einem lukrativeren Vertrag ausgestattet.

Hat Laimer einen Gehaltssprung verdient? Ja, immerhin gehört er aktuell zu den besten Außenverteidigern der Welt Nein, Bayern muss das Gehaltsgefüge mal anpassen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bereits im vergangenen Jahr hatte der deutsche Rekordmeister richtungsweisende Deals eingetütet, darunter die Verlängerungen von Jamal Musiala (22/bis 2030), Joshua Kimmich (30/bis2029) und Alphonso Davies (25/bis 2030). Dabei war nicht zuletzt Cheftrainer Vincent Kompany ein Faktor, unter dem die Bayern nicht nur ansehnlichen, sondern auch erfolgreichen Fußball spielen.