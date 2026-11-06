UEFA-Ranking: Belgien & Portugal ziehen vorbei

Für die Bundesliga waren die europäischen Wettbewerbe in dieser Woche kein gutes Pflaster. Aufgrund dreier Siege, einem Unentschieden und zweier Niederlagen ist Deutschland im Ranking der UEFA auf Rang vier und damit hinter Portugal und Belgien abgerutscht. Die Fünfjahreswertung der Tabelle entscheidet am Ende, wie viele Starter für die europäischen Wettbewerbe ein Land für die kommende Saison erhält.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anlass zu großer Sorge sollte die aktuelle Platzierung allerdings nicht sein, immerhin hat Deutschland sieben Klubs in den europäischen Wettbewerben, die im Verlauf der Saison voraussichtlich mehr Punkte sammeln werden als Portugal und Belgien (jeweils fünf Starter). Erwähnenswert: Aktuell liegen Spanien (6.), Italien (8.) und Frankreich (10.) hinter der Bundesliga. Die Premier League führt das Ranking an.