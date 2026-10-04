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FT-Kurve Bundesliga

Bayern-Keeper: Mehrheit für Baumann

von Lukas Hörster
Oliver Baumann, Manuel Neuer und Jonas Urbig vor der WM 2026 @Maxppp

Bei der Suche nach einem erfahrenen Backup für Jonas Urbig (23) sollte sich der FC Bayern auf Oliver Baumann (36) fokussieren. Das ist jedenfalls die Meinung der FT-User. In einer entsprechenden Umfrage erhielt der Schlussmann der TSG Hoffenheim 35 Prozent der Stimmen.

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Baumann steht noch bis 2028 in Hoffenheim unter Vertrag. Spielt er dort weiter wie gewohnt, winkt ihm der Rekord für den Spieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen. In München könnte Baumann diesen Traum wohl begraben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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