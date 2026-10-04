Bei der Suche nach einem erfahrenen Backup für Jonas Urbig (23) sollte sich der FC Bayern auf Oliver Baumann (36) fokussieren. Das ist jedenfalls die Meinung der FT-User. In einer entsprechenden Umfrage erhielt der Schlussmann der TSG Hoffenheim 35 Prozent der Stimmen.

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Wer wäre die beste Lösung als neue Nummer zwei beim FC Bayern? Oliver Baumann Finn Dahmen Daniel Heuer Fernandes Ein anderer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Baumann steht noch bis 2028 in Hoffenheim unter Vertrag. Spielt er dort weiter wie gewohnt, winkt ihm der Rekord für den Spieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen. In München könnte Baumann diesen Traum wohl begraben.