Nizza-Coach trotzt Fan-Ausschreitungen

Franck Haise wird dem OGC Nizza erhalten bleiben. Wie ‚RMC‘ berichtet, hat der 54-Jährige seiner Mannschaft am heutigen Morgen mitgeteilt, dass er im Amt bleibt. Erst im September hatte Haise seinen Vertrag langfristig bis 2029 verlängert und setzt diesen nun trotz aller Unruhen fort.

Auslöser der jüngsten Spekulationen waren massive Ausschreitungen der Fans gegenüber Spielern und Verantwortlichen am vergangenen Sonntag, nachdem Nizza die sechste Niederlage in Serie kassiert hatte. Zwischenzeitlich spielte Haise in der Folge mit dem Gedanken an einen Rücktritt.