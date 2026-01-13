Menü Suche
Neuer Klub für Dier?

von David Hamza - Quelle: Sky
Eric Dier gibt die Richtung vor @Maxppp

Eric Dier (31) kehrt womöglich in die Premier League zurück. Laut ‚Sky‘ wurde der Innenverteidiger bei West Ham United angeboten. Die Londoner sollen eine Verpflichtung durchaus in Betracht ziehen, allzu konkret sei die Personalie aber noch nicht.

Dier, einst jahrelang für Tottenham Hotspur am Ball, war erst im Sommer ablösefrei vom FC Bayern zur AS Monaco gekommen. Anfangs noch gesetzt, kommt der Engländer seit seinen Verletzungsproblemen im Herbst kaum noch zum Zug. Diers Vertrag beim Tabellenneunten der Ligue 1 läuft bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
