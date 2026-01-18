City verleiht Ex-Leverkusener Echeverri erneut

Claudio Echeverri versucht sein Glück in Spanien. Manchester City verleiht das 20-jährige Offensivjuwel vorbehaltlich letzter Dokumente für den Rest der Saison an den FC Girona. Eine Kaufoption haben die beiden Klubs nicht vereinbart.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hinrunde verbrachte Echeverri bei Bayer Leverkusen. Dort kam der Argentinier allerdings kaum zum Zug, weshalb das Leihgeschäft zur Wintertransferperiode vorzeitig abgebrochen wurde. Beim City-Partnerklub aus Katalonien soll nun alles besser werden.