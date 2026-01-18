Menü Suche
City verleiht Ex-Leverkusener Echeverri erneut

von Tobias Feldhoff
Claudio Echeverri in einer Partie @Maxppp

Claudio Echeverri versucht sein Glück in Spanien. Manchester City verleiht das 20-jährige Offensivjuwel vorbehaltlich letzter Dokumente für den Rest der Saison an den FC Girona. Eine Kaufoption haben die beiden Klubs nicht vereinbart.

Girona FC
👋 BENVINGUT ECHEVERRI

🔗
Die Hinrunde verbrachte Echeverri bei Bayer Leverkusen. Dort kam der Argentinier allerdings kaum zum Zug, weshalb das Leihgeschäft zur Wintertransferperiode vorzeitig abgebrochen wurde. Beim City-Partnerklub aus Katalonien soll nun alles besser werden.

