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Mainz gibt Mittelfeldtalent Gleiber ab

von Daniel del Federico - Quelle: mainz05.de
1 min.
Daniel Gleiber konnte sich bisher bei Mainz 05 noch nicht durchsetzen @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 verleiht Daniel Gleiber zur kommenden Saison. Wie der Bundesligist mitteilt, schließt sich der 21-Jährige dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken an. Die 05er möchten dem Mittelfeldspieler die Möglichkeit bieten, Spielzeit auf hohem Niveau zu sammeln.

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Gleiber war 2020 in die Jugend der Mainzer gewechselt, wartet jedoch noch auf seinen ersten Profieinsatz. In der abgelaufenen Saion stand der gebürtige Frankfurter fünfmal im Spieltagskader. Sportdirektor Niko Bungert verdeutlicht, dass man am Bruchweg weiterhin auf den Linksfuß setzt: „Daniel macht im Kreis unserer Profimannschaft seit zwei Jahren einen sehr guten Job und hat sich konstant entwickelt. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position in unserem Kader ist die Leihe zum 1. FC Saarbrücken nun ein sinnvoller nächster Schritt, um diese Entwicklung weiter voranzutreiben.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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