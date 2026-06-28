Mainz gibt Mittelfeldtalent Gleiber ab

Der 1. FSV Mainz 05 verleiht Daniel Gleiber zur kommenden Saison. Wie der Bundesligist mitteilt, schließt sich der 21-Jährige dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken an. Die 05er möchten dem Mittelfeldspieler die Möglichkeit bieten, Spielzeit auf hohem Niveau zu sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Viel Erfolg, Dani! 🙌🍀



Daniel Gleiber schließt sich zur kommenden Saison auf Leihbasis dem 1. FC Saarbrücken an. Der 21-jährige Mittelfeldspieler strebt beim ambitionierten Drittligisten aus dem Saarland nach mehr Spielzeit auf Profi-Niveau.#Mainz05 pic.twitter.com/dKXADNg4c7 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 28, 2026

Gleiber war 2020 in die Jugend der Mainzer gewechselt, wartet jedoch noch auf seinen ersten Profieinsatz. In der abgelaufenen Saion stand der gebürtige Frankfurter fünfmal im Spieltagskader. Sportdirektor Niko Bungert verdeutlicht, dass man am Bruchweg weiterhin auf den Linksfuß setzt: „Daniel macht im Kreis unserer Profimannschaft seit zwei Jahren einen sehr guten Job und hat sich konstant entwickelt. Aufgrund der starken Konkurrenz auf seiner Position in unserem Kader ist die Leihe zum 1. FC Saarbrücken nun ein sinnvoller nächster Schritt, um diese Entwicklung weiter voranzutreiben.“