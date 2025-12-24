Menü Suche
Milan baggert an Vlahovic – Füllkrug nur Plan B?

von Dominik Schneider - Quelle: Calciomercato.com
Dusan Vlahovic schaut erbost @Maxppp

Der AC Mailand beschäftigt sich offenbar konkret mit der Verpflichtung von Dusan Vlahovic. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, fand ein Treffen zwischen Milans Sportdirektor Igli Tare und dem Berater des Torjägers von Juventus Turin statt. Gesprochen wurde über einen möglichen Wechsel des 25-jährigen Serben, der bei der Alten Dame nur noch bis zum Sommer unter Vertrag steht und dann ablösefrei verfügbar ist.

Pikant: Niclas Füllkrug (32) steht unmittelbar vor einem Leihwechsel von West Ham United zu den Rossoneri. Milan sichert sich zu dem eine Kaufoption. Sollte sich der Tabellenzweite der Serie A mit Vlahovic einigen, könnte das unmittelbar Auswirkungen auf eine potenzielle Festverpflichtung von Füllkrug haben. Aktuell fährt Tare jedenfalls zweigleisig.

veröffentlicht am
Serie A
Juventus
Mailand
Dušan Vlahović

