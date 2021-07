Grillitsch-Berater stellt Italien-Wechsel in Aussicht

Florian Grillitsch könnte die TSG Hoffenheim in diesem Sommer in Richtung Serie A verlassen. Der Berater des 25-Jährigen, Thomas Boehm, sagt gegenüber dem Webportal ‚AreaNapoli.it‘: „Es ist eine Tatsache, dass sein Vertrag in einem Jahr ausläuft. Ich kann bestätigen, dass ich mit einigen italienischen Vereinen wegen Florian in Kontakt stehe.“

Angesprochen darauf, ob sich Grillitsch einen Wechsel zur SSC Neapel vorstellen kann, antwortet Boehm: „Es ist ein Verein mit einer großen Tradition, mit fantastischen Fans. Einige der wichtigsten Spieler der Welt tragen das Trikot von Napoli. Wir werden sehen, was passiert. Florian hat sich zu einem der besten Mittelfeldspieler in der Bundesliga entwickelt, vielleicht ist die Zeit für eine Veränderung gekommen.“