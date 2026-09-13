Vernichtendes Diomande-Urteil

125 Millionen Euro machen Yan Diomande (19) nur ganz knapp hinter Jude Bellingham (23) zum zweitteuersten Einkauf in Real Madrids Vereinsgeschichte. Bonuszahlungen werden folgen – insgesamt könnten es 140 Millionen Euro werden, die RB Leipzig für Diomande kassiert.

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Der Druck auf den Schultern des jungen Flügelstürmers dürfte also denkbar groß sein. Am gestrigen Samstag gab Diomande nach zuvor fünf Einwechslungen seine Startelf-Premiere für Real. Beim 4:1-Sieg über Rayo Vallecano blieb der Rechtsaußen ohne Torbeteiligung, nach 70 Minuten wurde er für Arda Güler (21) ausgewechselt. Spanische Medien sehen Diomandes Auftritt äußerst kritisch.

So schreibt die ‚Marca‘: „Man weiß immer noch nicht, ob er ein Star ist oder nicht. Und wenn man 140 Millionen Euro gekostet hat, ist das ein Problem, auch wenn der Preis nicht seine Schuld ist. Aber ja, dieser Preis wird ihn noch lange verfolgen. Gegen Rayo gab Mourinho ihm seine erste Chance in der Startelf, und er blieb sehr unauffällig. Vom teuersten Spieler in der Geschichte von Real Madrid muss man mehr verlangen als zwei gute Tempovorstöße auf seiner Seite.“

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Mit 5 von 10 Punkten bewertet die ‚Marca‘ Diomande, die schlechteste Note aller Startelf-Spieler bei Real. „Man spürt eine gewisse Schüchternheit in seinem Spiel“, meint die ‚as‘ über Diomande, der die Euphorie im Bernabéu „gedämpft“ habe.

„Stammspieler ist Güler“

‚Cadena SER‘-Journalist Antonio Romero erklärt: „In den Momenten, in denen er gespielt hat, hat uns Diomande nicht beeindruckt. Der Stammspieler ist heute Güler. Aber man ist gezwungen, Diomande manchmal einzusetzen, um keine Zweifel an dem Spieler aufkommen zu lassen.“

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Ein denkbar hartes Urteil für den Real-Neuzugang. Bei Real dürfte man die Gemengelage nüchterner betrachten und Diomande weitere Eingewöhnungszeit zugestehen. Das betonte auch Trainer José Mourinho erst vor wenigen Tagen.