Jein bei Koeman | Buffon cremt sich ein

Koeman wackelt weiter

Ronald Koeman hat sich mit Präsident Joan Laporta zusammengesetzt, um zu klären, ob der Niederländer Chefcoach des FC Barcelona bleibt. Viel schlauer ist der 58-Jährige nach dem Treffen aber nicht. „Koeman bleibt – für den Moment“, titelt die ‚Sport‘. Dass nach der Unterredung weiterhin alles offen ist, ist auch der Schlagzeile der ‚L'Esportiu‘ zu entnehmen. Dort heißt es: „Weder Ja noch Nein“. Und so tappen die Verantwortlichen rund um das Camp Nou weiter im Dunkeln. Förderlich für die Kaderplanung ist dies nicht.

Allegri im Anflug

Einen Schritt weiter scheint man bei Juventus Turin zu sein. Die Bianconeri holen wohl Massimiliano Allegri als Chefcoach zurück ins Piemont. Glaubt man der ‚Tuttosport‘, ist die Messe in dieser Personalie bereits gelesen. „Max ist zurück“, titelt die Sportzeitung. Und weil eine gute Nachricht selten alleine kommt, nimmt auch die ablösefreie Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma Form an. „Ciao Milan, Hallo Juve“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘.

Buffon wird nicht müde

In Turin will Donnarumma das große Erbe von Gianluigi Buffon antreten. Der 43-Jährige verlässt Juve, denkt aber darüber nach, noch einmal ein neues Abenteuer zu wagen. Eine Spur führt nach Lissabon. „Benfica gefällt Buffon“, so die Schlagzeile der ‚A Bola‘ heute. Dem Blatt zufolge könnte die Wahl zwischen dem portugiesischen Rekordmeister, dem FC Sevilla und Olympiakos Piräus fallen. Routinier Buffon gefällt also nicht nur Benfica, sondern offenbar vor allem die Sonne.