Nationalelf: Rakitic tritt zurück

Ivan Rakitic beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft. Dies gab der kroatische Fußballverband HNS bekannt. „Auf Wiedersehen zur Nationalmannschaft zu sagen, ist die schwierigste Entscheidung meiner Karriere, aber ich denke, dass der Moment gekommen ist, an dem ich diesen Entschluss treffen muss. Ich habe jedes Spiel genossen, das ich für mein Land gemacht habe und die unvergesslichen Momente der Weltmeisterschaft werden für immer zu den liebsten Erinnerungen meines Lebens gehören“, so der 32-Jährige zu seinem Abschied.

Der Mittelfeldspieler vom FC Sevilla gehörte der Mannschaft an, die 2018 das Finale der Weltmeisterschaft in Russland erreichte. Im Laufe seiner Karriere absolvierte er insgesamt 106 Länderspiele, in denen er 15 Tore erzielte.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj