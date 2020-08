Vagnoman-Abschied: Neues Angebot im Anflug?

Im Transferpoker um Josha Vagnoman ist das letzte Wort offenbar doch noch nicht gesprochen. Wie die italienische Regionalzeitung ‚L’Arena‘ berichtet, fordern die Verantwortlichen des Hamburger SV mindestens 5,5 Millionen Euro für das Außenverteidiger-Talent. Am morgigen Montag soll es erneut zu Gesprächen zwischen dem HSV und dem interessierten Hellas Verona kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚L’Arena‘ hatte erstmals am Donnerstag vom Interesse der Italiener an Vagnoman berichtet. Verona soll bereits vier Millionen für den 19-jährigen Außenverteidiger geboten haben, Hamburg lehnte ab. Vagnoman selbst wolle am liebsten bei seinem Heimatklub bleiben, hieß es zuletzt.