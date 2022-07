Werner deutet Abschiedsgedanken an: „Will mehr spielen“

Von den Fans wird er für seine Chancenverwertung kritisiert, von Trainer Thomas Tuchel oft nur auf die Bank gesetzt: Auch in seinem zweiten Jahr beim FC Chelsea hat Timo Werner sein Glück noch nicht gefunden. Durch die Ankunft von Raheem Sterling (27) von Manchester City hat sich die Situation des deutschen Nationalspielers noch weiterzugespitzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wohl auch deshalb denkt Werner öffentlich darüber nach, die Stamford Bridge zu verlassen. „Das Wichtigste ist, dass ich glücklich bin“, zitiert ‚The Times‘ den 26-Jährigen, „ich bin glücklich, wenn ich spiele und Tore schieße. Das ist Fakt.“ Beides war ihm in London zuletzt nicht vergönnt. Nur 15 Mal stand er in der vergangenen Premier League-Saison in der Startelf, siebenmal über 90 Minuten. Lediglich viermal traf er das Tor.

„Könnte überall glücklich sein“

Kann er unter diesen Umständen bei Chelsea also überhaupt glücklich sein, wird Werner gefragt. „Ich könnte überall glücklich sein“, so die Antwort, „es ist klar, dass ich mehr spielen möchte und ich sollte auch mehr spielen, um für die Weltmeisterschaft in guter Form zu sein.“

Dass es für ihn schwierig wird, bei den Blues auf regelmäßige Spielzeit zu kommen, weiß auch Werner: „Es ist immer noch dieselbe Situation hier. Bei einem Klub wie Chelsea hast du Konkurrenzkampf. In der Saisonvorbereitung kannst du beweisen, dass du spielen willst, dass du ein Typ bist, der in der Startelf stehen will. Das versuche ich.“

Mit Tuchel habe er noch nicht über seine Zukunft gesprochen. Es scheint, als wolle Werner zunächst die Vorbereitung abwarten, um zu schauen, ob sich an seinem Standing innerhalb des Teams etwas geändert hat. Sollte sich abzeichnen, dass ein Stammplatz nach wie vor in weiter Ferne ist, könnte der 26-Jährige seinen Abschied intensiver forcieren. Am 6. August startet Chelsea mit einem Auswärtsspiel beim FC Everton in die neue Premier League-Saison.