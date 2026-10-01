Der 1. FC Nürnberg rechnet damit, dass es schon bald Anfragen für Miroslav Klose geben wird. Auf einer Podiumsdiskussion sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou: „Natürlich wird es auch so sein, dass Miro Anfragen bekommt, weil er sich auch als Trainer mitentwickelt hat. Es kann durchaus sein, dass dann andere Vereine bei uns anklopfen und Miro dann auch seinen nächsten Schritt macht.“

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Wohin dieser Schritt gehen könnte, ist aktuell noch offen. Erst im Februar hatte der 48-Jährige seinen Vertrag am Valznerweiher bis 2028 verlängert. Schon im Mai gab es allerdings Gerüchte bezüglich einer möglichen Ausstiegsklausel. Mit dem FCN rangiert Klose aktuell nach starkem Saisonstart auf Platz zwei in der 2. Bundesliga.