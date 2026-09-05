Spektakulär: Neuzugang Nwaneri sorgt für BVB-Sieg

Zu Beginn der Partie gegen die TSG Hoffenheim saß Ethan Nwaneri nur auf der Bank. Doch schon in der 31. Minute kam der Last Minute-Neuzugang vom FC Arsenal für den verletzten Filippo Mané ins Spiel.

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Nach 53 Minuten führte Hoffenheim dann mit 2:0 – doch der bis dahin schwache BVB drehte plötzlich spektakulär auf. Angetrieben vom hervorragend aufgelegten Joker Fábio Silva sowie Mittelstürmer Serhou Guirassy stellte Dortmund auf 2:2.

Für den Sieg sorgte dann aber in der 87. Minute Nwaneri: Im Mittelfeld schnappte sich der 19-jährige Engländer den Ball, spielte über links einen Doppelpass mit Silva und brachte das Spielgerät scharf vors Tor. Dort lenkte es Albian Hajdari unglücklich ins eigene Tor.

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Ein super Einstand für Nwaneri, der schon bald in der Startelf stehen könnte. Am Dienstag spielt der BVB zum Champions League-Auftakt gegen den FC Villarreal.