Kahn-Aus: Dreesens scharfe Attacke lässt tief blicken

Oliver Kahn ist als Vorstandsvorsitzender Geschichte beim FC Bayern. Ein Knall, wie er geräuschvoller gar nicht hätte sein können. Der ehemalige Torwart soll beim entscheidenden Gespräch mit Uli Hoeneß und Herbert Hainer sogar die Fassung verloren und ausgerastet sein. Tatsächlich bestätigte Letzterer Kahns emotionale Reaktion, der Geschasste selbst dementierte hingegen.

Es ist offensichtlich nur der dramatische Höhepunkt einer Geschichte voller Spannungen und Differenzen. Das ließ Kahns Nachfolger Jan-Christian Dreesen am heutigen Sonntag durchblicken. „Das ist ein Mannschaftssport, das funktioniert nur im Team – genauso wie das Drumherum. Es ist das, worauf es ankommt, wenn du langfristig erfolgreich sein willst“, leitete der neue CEO seine Attacke auf den Vorgänger ein.

„So kann man nicht zusammenarbeiten“

Dann wurde Dreesen deutlich: „Wenn die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben und man sich vertraut, dann bist du viel erfolgreicher, als wenn du dir immer nur überlegst: Was mag der andere gerade Schlechtes über dich reden oder was könnte er dir für Steine in den Weg legen? So kann man nicht zusammenarbeiten.“

So gestaltete sich offenbar das Klima unter Kahn – vergiftet und voller Missgunst. „Wenn man sich nicht blind vertrauen kann und du nur Egoismen hast, dann bist du im Team einfach schlechter“, schob Dreesen nach und kündigte an, sich nun vor allem um die Verbesserung des Binnenklimas zu kümmern: „Das sehe ich als eine meiner großen Aufgaben, wieder näher dorthin zu kommen.“