Bayern-Basta bei Olise

Michael Olise wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen. Das ist den Worten von Max Eberl im Interview mit ‚Sky‘ klar zu entnehmen. Auf die Frage, ob es eine Chance für interessierte Klubs gebe, antwortet der Sportvorstand: „Nein, relativ einfach: nein. Wir haben ein Langzeitprojekt, Michael fühlt sich super wohl.“

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Eberl weiter: „Man sieht ja, wie diese Mannschaft funktioniert und wenn wir so Fußball spielen, gibt es keine Chance für irgendwen.“ ‚Bild‘-Reporter Christian Falk hatte kürzlich berichtet, dass Real Madrid erwägt, ein Angebot über 160 bis 165 Millionen Euro für Olise abzugeben. Auch der FC Liverpool hat den 24-jährigen Franzosen auf dem Zettel.

Dieser sieht seine Zukunft aber in München. Bayern-Patron Uli Hoeneß verkündete außerdem vollmundig, Olise nicht mal für 200 Millionen Euro Ablöse abgeben zu wollen. Vielmehr würden die Münchner den bis 2029 datierten Vertrag gerne vorzeitig verlängern. Damit einher ginge eine saftige Gehaltserhöhung. Als erstes gibt es nun aber das absolute Wechsel-Basta von Eberl.