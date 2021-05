Dembélé macht Barça Angst

Beim FC Barcelona fürchtet man zunehmend einen Problemfall Ousmane Dambélé. Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat der französische Offensivspieler nach wie vor nicht auf das Angebot der Blaugrana zur Vertragsverlängerung reagiert. Dem Blatt zufolge nimmt die Angst zu, Dembélé könnte auf einen ablösefreien Abgang 2022 schielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der Ex-Dortmunder eine Unterschrift in Barcelona weiterhin ablehnen, müssen die Katalanen einen Verkauf in diesem Sommer in Erwägung ziehen. Dem Vernehmen nach erhofft sich Barça dann eine Ablöse in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro. Interesse soll unter anderem Juventus Turin zeigen.