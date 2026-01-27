Neuer Keeper für Ajax?

Der niederländische Erstligist Ajax Amsterdam arbeitet daran, einen neuen Torhüter in die Niederlande zu lotsen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, steht Maarten Paes vor einer Rückkehr in die Eredivisie. Vom FC Utrecht aus hatte der 27-Jährige die Niederlande vor dreieinhalb Jahren gen USA und zum FC Dallas verlassen.

Bei Ajax soll der Torhüter der indonesischen Nationalmannschaft einen bis 2029 datierten Vertrag unterschreiben. Den Kontakt hergestellt habe Jordi Cruijff. Der Technische Direktor von Ajax war im vergangenen Jahr als Berater von Indonesien tätig.