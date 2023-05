Bayern-Bekenntnis zu Tuchel

Der FC Bayern will definitiv mit Thomas Tuchel in die neue Saison gehen. Präsident Herbert Hainer stellte auf einer Pressekonferenz am Sonntag klar: „Wir sind von Thomas Tuchel absolut überzeugt. Ich hab mit ihm am Freitag gesprochen und habe ihm die Situation erklärt. Er war sehr verständnisvoll.“ Die mittlerweile entlassenen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic waren maßgeblich für die Tuchel-Verpflichtung Ende März verantwortlich.

Nun soll der Trainer unter anderem auch mit den reaktivierten Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge die Saisonplanung angehen. Hainer: „Uli und ich sind permanent im Austausch. Und wir haben beschlossen, dass wir die Gespräche zusammen führen, weil er auch beide sehr gut kennt. Karl-Heinz Rummenigge hat einen unfassbaren Sachverstand und das wollen wir wieder nutzen. Wir werden vorschlagen, Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen.“

