Profivertrag für Liverpool-Talent Gordon

Kaide Gordon macht den nächsten großen Schritt in seiner Karriere. Wie der FC Liverpool verkündet, hat der 17-jährige Flügelspieler einem Profivertrag unterschrieben. Zur genauen Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machen die Reds keine Angaben.

Der Linksfuß war im Februar dieses Jahres aus der Jugend von Derby County nach Liverpool gewechselt. Rund drei Millionen Euro soll der LFC für das Talent gezahlt haben. Im September gab Gordon sein Profidebüt für den Klub im Ligapokal-Spiel gegen Norwich City (3:0).

