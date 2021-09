Barças bester Mann: Araújos Stern geht auf

Nachspielzeit: In allerhöchstem Tempo zieht Ronald Araújo mit gewaltigen Schritten vorbei an seinem Gegenspieler, schlägt eine scharf getretene Flanke in die Mitte, die der mit aufgerückte Gerard Piqué nur knapp verpasst. Eine Szene, die sinnbildlich für die Leistung von Araújo am gestrigen Abend im Spiel gegen den FC Granada (1:1) steht. Unbändiger Wille, herausragende Athletik und exzellentes Kopfballspiel – all diese Attribute zeichnen den 22-Jährigen aus, der Barça mit seinem Treffer in der 90. Minute einen Punkt rettete.

Die Presse würdigt die starke Leistung des Uruguayers, der für Kapitän Piqué in der Startaufstellung stand. „Viel Araújo und wenig Barça“ resümiert die ‚Sport‘ mit Blick auf das gestrige Spiel. Und tatsächlich war der 1,88-Meter-Mann der auffälligste Akteur auf dem Rasen, überzeugte durch kompromisslose Zweikampfführung, einige gefährliche Abschlüsse per Kopf und sein Tor in der 90. Minute.

Verlängerung anvisiert

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ genießt eine Vertragsverlängerung mit Araújo, der noch bis 2023 an die Blaugrana gebunden ist, inzwischen hohe Priorität. Die katalanische Fachzeitung sah in Araújo den „Retter“ gegen Granada.

Mit Blick auf das vorhandene Personal in der Innenverteidigung hebt sich Araújo durch seine starke Physis ab. Während Piqué, Samuel Umtiti (27) und Eric García (20) Tempo fehlen, haben Clément Lenglet (26) und Óscar Mingueza (22) Defizite in der Zweikampfführung. Durch Araújos Körperlichkeit sowie seine enorme Geschwindigkeit stellt er für gegnerische Angreifer häufig ein kaum zu überwindendes Hindernis in Eins-gegen-eins-Situationen dar.

Die Katalanen wären daher gut beraten, den Kontrakt mit dem Defensiv-Talent alsbald zu verlängern. Sollte Araújo auf den Markt kommen, würde es sicherlich nicht an Interessenten mangeln. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ ist der Uruguayer aber ohnehin gewillt, zu verlängern. Dann dürfen sich die Barça-Fans auf weitere spektakuläre Szenen wie den gestrigen Vollsprint freuen.