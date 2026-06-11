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Bundesliga

Ortega hat die Qual der Wahl

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Stefan Ortega macht eine Ansage @Maxppp

Wo Stefan Ortega seine Karriere fortsetzen wird, steht noch in den Sternen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der 33-Jährige zahlreiche Anfragen vorliegen, darunter unter anderem aus Saudi-Arabien. Aus Deutschland habe sich der VfL Wolfsburg lose erkundigt, Ortega erteilte jedoch eine Absage, weil er nicht in die 2. Bundesliga wechseln möchte.

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Der deutsche Keeper kommt im Sommer ablösefrei auf den Markt, da er Nottingham Forest mit Vertragsablauf verlässt. Eine Spur führte zuletzt zu Werder Bremen, laut ‚Sky‘ liegen aktuell jedoch keine Anfragen aus der Bundesliga vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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