Barças Transferplan | Champions League-Hype in Madrid

Barças Transferplan

In Katalonien haben die Sportblätter bereits den kommenden Transfermarkt des FC Barcelona im Fokus. Die ‚Mundo Deportivo‘ blickt in ihrer aktuellen Ausgabe auf den „Transferplan“ von Barça und nennt fünfe potenzielle Neuzugänge: Erling Haaland von Borussia Dortmund, César Azpilicueta und Andreas Christensen vom FC Chelsea, José Gayá vom FC Valencia sowie Marcelo Brozovic von Inter Mailand.

Bock auf Champions League

Die in Madrid ansässigen Zeitungen beschäftigen sich derweil mit dem anstehenden Champions League-Kracher zwischen Real und PSG. Für die ‚as‘ ist das am kommenden Dienstag stattfindende Achtelfinal-Hinspiel eine „Gala in Paris“. „Liebe Feinde“, titelt derweil die ‚Marca‘ mit Blick auf die zahlreichen Nebengeräusche, die das Duell umgibt. Schließlich trifft beispielsweise Sergio Ramos auf seinen alten und Kylian Mbappé auf seinen möglichen neuen Verein.

ManCitys Dutzend

Ab nach England. Dort gewann gestern Abend Manchester City dank Toren von Kevin De Bruyne und Riyad Mahrez mit 2:0 gegen den FC Brentford. Zwölf Punkte Vorsprung haben die Skyblues von Pep Guardiola nun auf den zweitplatzierten FC Liverpool, der jedoch zwei Partien weniger absolviert hat. „Ein Dutzend, das sich gut anfühlt“, titelt folglich der ‚Daily Star‘.