113 Millionen für umworbenen Anderson?

Elliot Anderson könnte in Zukunft ordentlich Geld in die Kasse von Nottingham Forest spülen. Wie die ‚Times‘ berichtet, sind umgerechnet rund 113 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler im Gespräch. Interesse bekunden demzufolge Manchester United, der FC Liverpool und Newcastle United.

Andersons Vertrag bei den Tricky Trees läuft bis 2029. Zuletzt wurde der Mittelfeldakteur auch bei Manchester City und dem FC Chelsea gehandelt, die Crème de la Crème des englischen Fußballs hat es also auf Anderson abgesehen. Wenig verwunderlich, gehört der 23-Jährige sowohl bei Nottingham als auch in der englischen Nationalmannschaft zum Stammpersonal.