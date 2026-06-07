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Weltmeisterschaft

WM-Ausfall: Brasilien nominiert nach

von David Hamza
Éderson freut sich @Maxppp

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti muss bei der WM auf Rechtsverteidiger Wesley (22) verzichten. Der Profi von der AS Rom zog sich beim gestrigen Testspiel gegen Ägypten (2:1) eine Muskelverletzung zu und muss abreisen.

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Für Wesley nominieren die Südamerikaner Éderson (26) nach, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist. Auf Vereinsebene steht Éderson vor einem 45-Millionen-Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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