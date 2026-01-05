Barça bietet für Cancelo

Der FC Barcelona hat ein Angebot für João Cancelo abgegeben. Wie Fabrizio Romano berichtet, möchten die Katalanen den Rechtsverteidiger von Al Hilal ausleihen und nur einen geringen Teil des Gehalts übernehmen.

Mit Inter Mailand hat Al Hilal bereits eine Einigung erzielt, der Spieler soll jedoch einen Wechsel nach Katalonien bevorzugen. Ob sich der Saudi-Klub auf das vermeintlich unattraktivere Barça-Angebot einlässt, wird sich zeigen. Vertraglich gebunden ist Cancelo bis 2027.