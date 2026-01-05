Menü Suche
Barça bietet für Cancelo

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
João Cancelo schlägt eine Flanke in den Strafraum @Maxppp

Der FC Barcelona hat ein Angebot für João Cancelo abgegeben. Wie Fabrizio Romano berichtet, möchten die Katalanen den Rechtsverteidiger von Al Hilal ausleihen und nur einen geringen Teil des Gehalts übernehmen.

Mit Inter Mailand hat Al Hilal bereits eine Einigung erzielt, der Spieler soll jedoch einen Wechsel nach Katalonien bevorzugen. Ob sich der Saudi-Klub auf das vermeintlich unattraktivere Barça-Angebot einlässt, wird sich zeigen. Vertraglich gebunden ist Cancelo bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am


