St. Pauli verkündet wichtige Verlängerung

Der FC St. Pauli hat den Vertrag mit Stammtorhüter Ben Voll (25) verlängert. Über die neue Laufzeit machten die Kiezkicker wie gewohnt keine Angaben. Voll selbst sagt über seine Unterschrift: „Ich fühle mich beim FC St. Pauli sehr wohl und habe hier von Anfang an großes Vertrauen gespürt. Der Verein und das gesamte Umfeld geben mir die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln und freue mich deshalb sehr, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.“

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Andreas Bornemann, Geschäftsleiter Sport bei den Kiezkickern, begründet den Schritt: „Ben hat sich durch seine Leistungen, seine Einstellung und seine tägliche Arbeit zu einem wichtigen Spieler für uns entwickelt. Die Zusammenarbeit ist von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Wir sind überzeugt, dass Ben noch weiteres Potenzial besitzt.“ Nach dem Abgang von Nikola Vasilj (30) im Sommer wurde Voll zur neuen Nummer eins. In der laufenden Saison hielt er in neun Spielen dreimal die Null.