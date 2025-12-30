Schalke-Guru erläutert Sinneswandel

Norbert Elgert hat noch nicht entschieden, wann er seine Trainerlaufbahn bei Schalke 04 beenden wird. Wie der Kult-Jugendtrainer der ‚Sport Bild‘ verrät, wird es eine erneute vollmundige Ankündigung, die am Ende wieder kassiert werden muss, nicht mehr geben: „So eine Frist setze ich mir so schnell nicht noch einmal.“ Bereits 2016 kündigte Elgert seinen Abschied an, zu Beginn der laufenden Saison soll er dem Verein mitgeteilt haben, dass es seine letzte Saison als Trainer der U19 sein wird. Auf der Mitgliedervesammlung Mitte November verkündete dann Sportchef Frank Baumann die Vertragsverlängerung.

„Es gab mehrere Faktoren, warum ich weitermache: Zum einen war meine Familie sehr dafür und hat mich in dem Gedanken sehr unterstützt. Zum anderen die Vereinsführung: Frank Baumann, ein Glücksfall für Schalke, steht auch voll hinter mir. Aber ganz entscheidend: meine Spieler, die mir trotz des großen Altersunterschiedes noch vertrauen. Und: Spieler kommen auch zu uns, weil ich noch da bin“, begründet Elgert den Sinneswandel. Der 68-Jährige gilt als Nachwuchs-Guru, schließlich führte er spätere Superstars wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Leroy Sané in den Profibereich.