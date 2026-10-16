Der Wunsch von Eren Dinkci ist mit dem Wechsel zum SV Werder Bremen in Erfüllung gegangen. „Im Sommer war es geplant, dass ich vielleicht einen neuen Weg gehen sollte. Ich wusste, welche Rolle ich in Freiburg hatte, das wurde mir klar vermittelt. Dann habe ich meinen Beratern gesagt, dass ich gerne wegwollen würde. Wenn, dann am besten zu Werder, weil wir es uns einfach wegen der privaten Situation gewünscht haben. Natürlich freut es uns sehr, dass es geklappt hat“, blickt der 24-Jährige im Interview mit ‚Sport1‘ zurück.

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Dinkci wurde bei Werer ausgebildet und gehört heute zum Stammpersonal der Profis. Im ersten Heimspiel erzielte er gleich sein erstes und bis dato einziges Tor. „Brutal glücklich. Ich glaube, so etwas kann man auch gar nicht beschreiben, dass es so schnell funktioniert hat. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, über die ich mich sehr freue“, lässt der Offensivakteur durchblicken.