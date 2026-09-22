Kylian Mbappé hat spannende Details über seine wichtige Karriereentscheidung aus dem Jahr 2017 verraten. Gegenüber ‚The Athletic‘ sagt der Superstar von Real Madrid: „Ich war nah dran, zum FC Liverpool zu gehen. Meine Mutter war ein großer Fan von Jürgen Klopp. Ihr favorisiertes Ziel für mich war Liverpool. Sie war dort zu ersten Verhandlungen, ging durch die Stadt, mehrfach ins Stadion. Sie verliebte sich in Anfield.“

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Auch Mbappé traf sich mit Klopp und spricht von einer „wunderbaren Beziehung“ zum heutigen Bundestrainer. Der Franzose wechselte dann aber statt zu den Reds für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris St. Germain. „Ich habe meiner Mutter nicht zugehört“, sagt der mittlerweile 27-Jährige, „denn ich wollte in meiner Stadt, Paris, spielen. Ich wollte mein Heimatland nicht verlassen, bevor ich jemand war.“