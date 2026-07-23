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2. Bundesliga

Heißer Zweitliga-Poker um ablösefreien Köhler

von Fabian Ley - Quelle: RevierSport
1 min.
Sven Köhler ist der Kapitän vom BTSV @Maxppp

Kehrt Sven Köhler nach nur einem halben Jahr zurück in die 2. Bundesliga? Nach Informationen von ‚RevierSport‘ bekunden mehrere Klubs aus dem deutschen Unterhaus Interesse am Defensivallrounder, darunter die SpVgg Greuther Fürth und der Karlsruher SC. Zudem sollen mit Dinamo Bukarest aus Rumänien und Motor Lublin aus Polen zwei Erstligisten aus dem Ausland an Köhler dran sein.

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Der 29-Jährige war erst Anfang Februar von Eintracht Braunschweig zum Grasshopper Club Zürich gewechselt, löste seinen eigentlich bis 2028 gültigen Vertrag bei den Schweizern in Folge des Besitzerwechsels und der Neuausrichtung des Vereins allerdings kürzlich auf. Dementsprechend ist der erfahrene Rechtsfuß ablösefrei auf dem Markt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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