Mega-Strafen für Bayern & Eintracht | United wollte Haaland & Bellingham

Schuss vor den Bug

Die Fankultur in Deutschland kann sich sehen lassen. Unter anderem die Fans von Eintracht Frankfurt sind international für ihren Support bekannt. Auch die Anhänger des FC Bayern München machen oft mehr Stimmung als ihnen zugeschrieben wird. Beide Gruppierungen haben ihren Vereinen durch ihr Verhalten in der Champions League aber nun ordentlich Ärger eingehandelt. Beide Vereine waren bereits auf Bewährung, weshalb die verhängten Strafen durch die UEFA sehr empfindlich ausfallen.

Die Adlerträger müssen aufgrund zahlreicher Pyro-Eskapaden und Ausschreitungen gegen den FC Barcelona (1:2) die nächsten zwei Auswärtsspiele in der Königsklasse ohne ihre Fans auskommen und dazu eine Geldstrafe von 38.000 Euro blechen. Der Rekordmeister muss gegen Union St. Gilloise (21. Januar) einen Teilausschluss der Südkurve verkraften und satte 70.000 Euro zahlen. Laut der ‚Bild‘ haben die Ultras die Ausschreitungen bewusst geplant, um für das uninteressante Spiel gegen die Belgier gesperrt zu sein, dafür aber die Bewährungsstrafe abzugelten. Jedoch hat die UEFA abermals eine zweijährige Bewährungsfrist verhängt und droht bei einem erneuten Vergehen mit einen kompletten Ausschluss der Südkurve.

Was wäre, wenn?

Mit kaum einem Verein ging es in den vergangenen Jahren so steil bergab wie mit Manchester United. Vom einstigen Dominator der Premier League ist nicht mehr viel übrig, in der vergangenen Saison musst man sich eher mit Abstiegskampf beschäftigen als mit Titeljagd. Zahlreiche operative Fehlentscheidungen führten zu diesem Missstand. Doch wäre beinahe alles anders gekommen?

Laut der ‚Daily Mail‘ wollte der ehemalige Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu seiner Zeit unbedingt Erling Haaland, Jude Bellingham und Declan Rice. Das Trio gehört heute zu den besten Spielern der Welt. Der Wunsch wurde dem Coach nicht erfüllt, der sich stattdessen mit Jadon Sancho, Donny van de Beek und Cristiano Ronaldo begnügen musste. Während Sancho und van de Beek floppten, überzeugte CR7 zunächst zwar sportlich, brachte aber das ohnehin fragile Kabinengerüst endgültig ins Wanken. Klassisch verzockt also.