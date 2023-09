Real im Nacken: Bayerns zwei Hürden bei Davies

Zwischen dem FC Bayern und dem Management von Alphonso Davies herrscht aktuell Funkstille. Schuld daran tragen primär die Münchner selbst. Die grundsätzlich positiv verlaufenen Gespräche wurden erst nach dem Austausch der Sportlichen Führung auf Eis gelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deswegen ist das Tischtuch zwischen den Beteiligten aber noch lange nicht endgültig zerschnitten. Es ist durchaus möglich, dass der Bundesligaprimus und der 22-Jährige noch einmal zueinanderfinden. Dafür müssen laut ‚Sport1‘ allerdings zwei Punkte gegeben sein.

Lese-Tipp

DFB: Nagelsmann beißt an

Dem Fernsehsender zufolge müssen die Bayern Nick Househ, den Berater des Kanadiers, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich mit einem konkreten Plan überzeugen. Leichter gesagt als getan. Dem Vernehmen nach fordert Househ für seinen Klienten eine deutliche Gehaltssteigerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Real lauert

Nicht minder problematisch: Real Madrid arbeitet mit Nachdruck daran, Davies von einem Vereinswechsel zu überzeugen. Und die Chancen der Königlichen könnten schlechter stehen. Die ‚Bild‘ berichtete in der vergangenen Woche, dass der Linksverteidiger und dessen Lager offen für eine Luftveränderung sind.

Auf die Münchner kommen also wegweisende Wochen und Monaten zu. Davies ist vertraglich noch bis 2025 gebunden, könnte also nur noch in einem begrenzten Rahmen gewinnbringend verkauft werden.