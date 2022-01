Mykolenko unterschreibt bei Everton

Vitaliy Mykolenko hat sich dem FC Everton angeschlossen. Wie die Toffees offiziell verkünden, bindet sich der ukrainische Linksverteidiger bis 2026 an den Verein. Dem Vernehmen nach fließen 23 Millionen Euro Ablöse an Dynamo Kiew.

„Ich habe immer davon geträumt, in der Premier League zu spielen. England ist der Geburtsort des Fußballs und ich denke, dass es sehr gut zu meinem Spiel passen wird“, freut sich der 22-Jährige über die Unterschrift.

✍️ | We have signed Ukraine defender Vitaliy Mykolenko from @DynamoKyiv for an undisclosed fee on a deal until summer 2026.



Welcome, Vitaliy! 🇺🇦💙