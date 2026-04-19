Werder: Nächster Rückschlag für Boniface

Victor Boniface fehlt Werder Bremen vorerst angeschlagen mit einem Infekt. Dies bestätigte Werder-Coach Daniel Thioune nach dem gestrigen Derbysieg über den Hamburger SV (3:1): „Victor Boniface hat seit drei Tagen einen Infekt, deswegen ist er heute nicht mit auf dem Platz und war auch gestern nicht dabei.“ Der 25-jährige Nigerianer feierte vor kurzem seine Rückkehr auf den Trainingsplatz, muss sich jedoch weiterhin mit seinem Bundesliga-Comeback gedulden.

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Aufgrund einer Knorpelverletzung stand der 13-fache Nationalstürmer den Bremern monatelang nicht zur Verfügung. Sein bislang letztes Spiel absolvierte er Anfang Dezember im Hinspiel gegen den HSV (2:3). In Summe kommt der Rechtsfuß auf lediglich elf Ligaeinsätze für Werder, in denen er kein einziges Tor beisteuern konnte. Im Sommer wird der Leihspieler zu Stammverein Bayer Leverkusen zurückkehren. Ob sich Boniface zuvor noch einmal das Werder-Trikot überstreifen wird, ist unklar.