Überraschung: Dárdai holt Maier

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Arne Maier im Porträt @Maxppp

Arne Maier (27) verlässt mit sofortiger Wirkung den FC Augsburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt der Mittelfeldspieler ein halbes Jahr vor Vertragsende auf permanenter Basis zu Ujpest Budapest nach Ungarn. Der Medizincheck findet noch heute statt.

Hintergrund: Mit Pál Dárdai ist Maiers Förderer aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha BSC mittlerweile Sportdirektor in Budapest. Der Ex-Chefcoach der Alten Dame war die Triebfeder hinter dem Transfer, so ‚Sky‘.

