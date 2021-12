BVB: Macht Reinier Platz für Ziyech oder Zakaria?

Am 1. Januar öffnet das Wintertransferfenster – und Borussia Dortmund plant offenbar, aktiv zu werden. Die ‚Bild‘ erwähnt einmal mehr das Interesse an Chelseas Flügelstürmer Hakim Ziyech (28) und Gladbachs Mittelfeldantreiber Denis Zakaria (25).

Ein Wintertransfer in dieser Größenordnung sei aber nur möglich, wenn es Abgänge gebe. So hoffe man beim BVB nach wie vor darauf, Großverdiener Roman Bürki (31) loszuwerden. Das Zünglein an der Waage soll laut ‚Bild‘ aber ein anderer sein.

Demnach sei es eine „Voraussetzung“ für Wintertransfers, dass Reinier (19) ein halbes Jahr früher als geplant zu Real Madrid zurückkehrt. Neben dem Gehalt könnte Dortmund so „auch die Leihgebühr reinvestieren“. Hieße also, dass Schwarz-Gelb einen Teil der Gebühr im Fall eines Leih-Abbruchs zurückbekäme.

